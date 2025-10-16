Aksaray’da feci olay: 18 yaşındaki genç 5. kattan düştü

5. KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI

Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokak'ta bulunan 5 katlı Okan Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan A.S. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS İNTİHAR İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde bulunup bulunmadığı ya da başka bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.