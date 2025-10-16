PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da feci olay: 18 yaşındaki genç 5. kattan düştü

Aksaray’da ailesiyle birlikte oturduğu dairenin 5. kat penceresinden düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Polis, olayın intihar girişimi olup olmadığını araştırıyor.

5. KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI
Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokak'ta bulunan 5 katlı Okan Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan A.S. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS İNTİHAR İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde bulunup bulunmadığı ya da başka bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

