Aksaray’da emekli maaşını çeken yaşlı adama otomobil çarptı

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emekli bir vatandaşa otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Gazi Y., bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama, şehir merkezi istikametine ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere düşen Gazi Y., ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ardından durmak yerine gaza basan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Y., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.