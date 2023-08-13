Düğün konyoyunda ilerleyen Cihan O. 16 CHN 46 plakalı araı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'na gelindiğinde aracıyla drift attı. Cep telefonu kamerasıyla da kaybedilen o anlardan sonra ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift atan aracın düğün salonunun önünde olduğunu belirledi. Sürücüye "Kara yollarından dönüş kurallarını dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya yönünün ani olarak değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" suçundan 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı ve araç 2 ay trafikten men edildi. Sürücü Cihan 0. Hakkında ise "Trafiğin güvenliği tehlikeye atmak" suçundan işlet yapıldı.