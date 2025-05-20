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Aksaray’da dehşet: Köpeklerin saldırısına uğrayan adama 76 dikiş atıldı!
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Aksaray'da dehşet: Köpeklerin saldırısına uğrayan adama 76 dikiş atıldı!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:18:44

Aksaray’da parkta yürüyüş yapan 64 yaşındaki emekli Cafer Bilinçli’ye 4 köpek saldırdı. 76 dikiş atılan Bilinçli, ölümden döndüğünü söyledi.

Aksaray'da yürüyüşe çıkan emekli bir vatandaş, parkta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olay, Kalanlar Millet Bahçesi'nde meydana geldi. KOAH hastası olan 64 yaşındaki Cafer Bilinçli, temiz hava almak amacıyla park çevresinde yürüyüş yaptığı sırada 4 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ısırması sonucu Bilinçli'nin sağ kolu ve sol bacağında derin yaralar oluştu. Vatandaşın yardımına parkta piknik yapan aileler koştu. Taş atarak köpekleri uzaklaştıran vatandaşlar sayesinde saldırı sona erdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilinçli'ye 40'ı koluna, 36'sı bacağına olmak üzere toplam 76 dikiş atıldı.

Evinde istirahat eden Cafer Bilinçli, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "KOAH hastasıyım, temiz hava almak için yürüyordum. Birden 4 köpek saldırdı. Elimle vurdum, elim parçalandı. Ayağımla vurdum, ayağımı parçaladılar. Yere yatırdılar. Orada bulunan aileler olmasa belki de parçalanacaktım."

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