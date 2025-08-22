Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı

ASANSÖR KABİNİYLE DÜŞEN USTALAR AĞIR YARALANDI

Aksaray'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 5 katlı Viva Park evleri A Blok'ta asansör kazası yaşandı.

MOTOR DEĞİŞİMİ SIRASINDA KABİNLE BİRLİKTE DÜŞTÜLER

Binada oluşan arıza sonrası çağrılan asansör tamir bakım ekibi, motor değişimi için çalışma başlattı. 5. katta kabin üzerine çıkan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16), halatların bir anda boşalması sonucu kabinle birlikte düşerek 3 kat aşağı indi. Şans eseri kabin 1. katta durdu ve ağır yaralanan işçiler kabinin üzerinde bulundu.

APARTMAN SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Büyük gürültüyle olayı fark eden apartman sakinleri telaşla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Diğer 2 tamir personeli ise hemen müdahale ederek mesai arkadaşlarına ulaştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara bina içinde ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla işçiler sedyeyle binadan çıkarıldı ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.