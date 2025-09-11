Aksaray’da aile faciası: 3’ü ağır 4 yaralı

Aksaray'da evin önünde çıkan tartışma aile faciasına dönüştü. 19 yaşındaki Ömer Can Tan, komşusu, annesi ve kardeşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak'taki tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Can Tan, henüz bilinmeyen nedenle komşusu Kuddusi Altıparmak (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tan, tabancayla ateş ederek Altıparmak'ı elinden yaraladı.

Ardından annesi Medine Tan'ı (41) başından ve omuzundan, kardeşi Umut Tan'ı (9) ise başından vuran genç, aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ve kardeşi Umut Tan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.