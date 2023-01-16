Aksaray'da 2 öğrenci ATM önünde buldukları parayı polise teslim etti

Aksaray'da para çekmek için geldikleri ATM önünde yere düşürülmüş 750 TL para bulan 2 öğrenci bulduğu parayı olay yerine çağırdıkları polise teslim etti. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesinde bulunan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası önündeki bankamatikte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hesaplarından para çekmek için ATM'ye gelen Efecan Kozluk (23) ve Baran Üstün (24) isimli 2 öğrenci bankamatikte işlem yaptıkları esnada yerde bir miktar para buldu. Buldukları parayı sayan gençler toplamda 750 TL olan para için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gençlere duyarlılıkları için teşekkür ederek 750 TL’yi tutanak karşılığı polise teslim aldı.