Aksaray'da 2 öğrenci ATM önünde buldukları parayı polise teslim etti

Para çekmek için geldikleri ATM'de para bulduklarını ve sahibinin ihtiyacı olduğunu düşünerek polise teslim ettiklerini belirten Efecan Kozluk, "Biz bu akşam para çekmeye ATM'ye geldiğimizde yerde bir miktar para bulduk ve paranın sahibinin ihtiyacı olduğunu düşünüp polise haber verdik. İhbar ettik. Polis arkadaşlarımızda sağ olsunlar gelip parayı teslim aldılar. Tutanağımızı tuttuk. Umarım para sahibine teslim edilir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Arkadaşı Baran Üstün ise "Arkadaşımla ATM'ye para çekmeye geldiğimizde yerde bir miktar para olduğunu gördüm. Bu parayı saydıktan sonra ihtiyaç sahibi olabilecek birinin olduğunu düşünerek 155'i aradık. Tutanakla beraber parayı teslim ettik. İnşallah para sahibine ulaşır" diye konuştu.

Polis ekipleri parkayı düşüren şahsı bulmak için araştırma başlattı.