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Aksaray-Ankara karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
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Aksaray-Ankara karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:00:28

Gece yarısı Aksaray-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresinde , 68 ABP 395 plakalı Audi marka otomobil , sürücüsü A.K. (56) 'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından takla attı .

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü A.K. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ü.K. (47) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi .

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri , yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı .

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