Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:00:28

Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresinde , 68 ABP 395 plakalı Audi marka otomobil , sürücüsü A.K. (56) 'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından takla attı .

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü A.K. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ü.K. (47) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi .

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri , yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı .