PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 18:08

Akrobasi hareketleriyle trafiği böyle tehlikeye attı! Motosiklet sürücüsüne 9 bin 325 TL ceza kesildi

Avcılar ilçesi Tem Kuzey yol Tahtakale mevkii üzerinde 23.06.2024’te bir şahıs motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerledi. Motosikletin üzerine yatan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu kadarına da pes artık dedirten görüntüler sosyal medya da paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka bilgilerinden tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsa çeşitli suçlardan toplam 9 bin 325 TL Para cezası kesildi. “Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak” maddesinden de adli işlem başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara'da sigara izmaritinden çıkan yangın evin tamamına sıçradı
25.06.2024Salı
Karabük'te eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
25.06.2024Salı
İzmir Kemalpaşa’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor
25.06.2024Salı
Karabük'te otobüsün geçmesini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliği ile kaldırdı
25.06.2024Salı
Kontrolden çıkan aracın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı
25.06.2024Salı
Bunlar da Var
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 00:48
Manisa gece yarısı sallandı
25.06.2024Salı
Erzurum’da kan donduran olay kamerada: Küçük çocuk aracın altında can verdi 01:04
Küçük çocuk aracın altında can verdi
25.06.2024Salı
AK Parti’de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar... 01:44
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi! İşte detaylar...
25.06.2024Salı
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek 01:56
CHP’de Kurultay hesapları mı yapılıyor?
25.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA