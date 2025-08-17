Akrabasının evine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Adana'da yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K. (17), arkadaşı Halil İbrahim İ. (20) ile birlikte husumetli olduğu akrabası A.B.'nin (23) evine tabancayla ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydeden şüphelilerden İ.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 13 Ağustos'ta saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K. ve Halil İbrahim İ., A.B.'nin evinin bulunduğu sokağa giderek bahçe kapısına tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri ihbar üzerine başlattığı çalışmada şüphelilerin kimliğini tespit etti. Saklandığı adrese yapılan baskında yakalanan İ.K.'nin, İstanbul'da çiçek satışı nedeniyle akrabası A.B. ile kavga ettiği, bu sırada darbedildiği ve saldırıyı intikam amacıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

İ.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçan diğer şüpheli Halil İbrahim İ.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.