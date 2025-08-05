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Akraba kavgasında dehşet kamerada: 1 ölü 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralılardan birinin otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akrabalar arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Erman Karakuş'un yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde tarafların sokak ortasında kavga ettiği, iki kişinin aldığı darbelerle yere yığıldığı, ardından olay yerine gelen bir otomobilin yaralılardan birini alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Kısa sürede polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği kavga sonrası ağır yaralanan Erman Karakuş hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına da girdi.

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