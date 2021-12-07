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Akıllara durgunluk veren olay, damadın arkadaşları takı töreninde pompalı tüfek taktılar

Akıllara durgunluk veren olay, damadın arkadaşları takı töreninde pompalı tüfek taktılar
07.12.2021 08:37 - Son Güncelleme: 07.12.2021 08:41
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Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin suratı düşerken, salonda büyük alkış koptu. Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

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