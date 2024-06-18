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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 09:03

Akıl almaz kaza kamerada: Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. 31 PAT 06 plakalı otomobil, seyir halde ilerlerken park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü ters dönen otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl almaz kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.

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