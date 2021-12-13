Haberler Yaşam Videoları Akçakoca çevre yolunda trafik kazası 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda trafik kazası 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda trafik kazası 2 yaralı
13.12.2021 16:38

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:20
"HDP'nin suçlanması kabul...
Ana Sayfa 01:28
İşçi dolu servis derede mahsur...
Ana Sayfa 00:52
Balıkesir'de çöpün gazı...
Ana Sayfa 08:13
İETT tamircisi İETT'ye verdi...
Ana Sayfa 01:33
Gram Altın 800 Lira: ''Bu...
Ana Sayfa 03:50
Edirne'de evler sel sularına...
Ana Sayfa 07:32
Serkan Kıyak hakkında Müge...
Ana Sayfa 07:32
Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın...
Ana Sayfa 01:58
Asgari ücret ne kadar olacak?...
Ana Sayfa 01:04
Balık tutmak için atılan...
Ana Sayfa 01:08
Edirne sele teslim! Kaybolan...
Ana Sayfa 00:30
Cani baba! 7 yaşındaki kızını...

Akçakoca Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca, Karasu sahil yolu Osmaniye köprüsü mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan sapak istikametine gitmekte olan Renault marka 81 T 2014 plakalı sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hundai marka 26 FB 048 plakalı T.Ç idaresindeki bayan sürücünün kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza araçta sıkışan T.Ç. isimli sürücüyü itfaiye ekipleri ve acil servis ekipleri araçtan çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA