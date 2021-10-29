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Aizanoi Antik Kenti'nde büyük keşif! 'Afrodit' ve 'Dionysos' heykel başları bulundu

Aizanoi Antik Kenti'nde büyük keşif! 'Afrodit' ve 'Dionysos' heykel başları bulundu
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Kütahya Çavdarhisar'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen "Afrodit" ile şarap tanrısı olarak bilinen "Dionysos" heykellerine ait baş kısımları bulundu. Bölgede devam eden kazının koordinatörü olan Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Çaydaki kazı esnasında bizim için sürpriz olan buluntularla karşılaştık. Bunlar büyük boyutlu mermer heykellere ait başlardı. Bunlardan biri yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen 'Afrodit' heykel başı. Diğeri ise mitolojide şarap tanrısı olarak bilinen 45 santimetre yükseklikte 'Dionysos' heykel başı" dedi.

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