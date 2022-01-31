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Ahır çatısının çöktü, çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması faciayı önledi

Ahır çatısının çöktü, çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması faciayı önledi
31.01.2022 16:06

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Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte ağırlığa dayanamayan E.G'ye ait ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için köy sakinleri ile birlikte çalışmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek hayvanları kurtarma çalışmasına başladı. Göçük altında kalan 19 hayvan kurtarılırken 1 hayvan telef oldu. Çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

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