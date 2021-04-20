RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Ağrı'da nehre düşen 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kahreden haber!

Ağrı'da nehre düşen 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kahreden haber!

Ağrı'da nehre düşen 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kahreden haber!
20.04.2021 12:30
Ana Sayfa 01:54
Kanal İstanbul depremi...
Ana Sayfa 00:48
6 yaşındaki minik İpek'ten...
Ana Sayfa 05:16
Müge Anlı'da mucize kavuşma ve...
Ana Sayfa 00:34
Yurtdışına kaçmaya...
Ana Sayfa 00:57
Detaylar ortaya çıktı!...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 55. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:13
Polisten kaçan şüphelinin yere...
Ana Sayfa 03:31
4 aylık Asya bebeği KADES...
Ana Sayfa 00:51
Eylem hazırlığında olan...
Ana Sayfa 01:47
Survivor 74. Bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:16
Dengesini kaybeden şahsın...
Ana Sayfa 11:51
Esra Erol'da şoke eden olay!

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Murat Nehri'ne düştükten sonrası kaybolan 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kahreden haber geldi. Minik İpek'in 19,5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.


Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oturan Birsen ve Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan İpek, dün saat 14.00 sıralarında köyün yakınından geçen Murat Nehri kenarında oynarken suya düştü. İpek'in yanındaki çocuklar, aileye haber verdi.

İpek ailesi ile köylüler, kendi çabalarıyla İpek'i bulamayınca jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına Diyadin Kaymakamı Alper Balcı da katıldı. Ancak tüm çabalara karşın İpek Yıldız'a ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dün gece sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Nehir boyunca yapılan çalışmalarla saat 09.30 sıralarında Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede kaplıcalar bölgesinde, sudan çıkarılan cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları