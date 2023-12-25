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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 09:04

Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp

Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp olan iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü N. Ş. ve M. T., R. A., Y. T. isimli vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğunu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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