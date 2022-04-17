RAMAZAN İMSAKİYE
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Ağrı'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
17.04.2022 12:39

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Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü yakınlarında M.U kontrolündeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şarampole devrildikten sonra ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu vinçle sıkıştıkları yerden çıkardı. Araç içinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 5 kişi Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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