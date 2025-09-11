Ağrı Patnos’ta kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 3 yaralı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan aracın neden olduğu kazada, iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Fiat Fiorino ile Volkswagen Caddy kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Patnos Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.