Ağrı Patnos’ta kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

8 KİŞİ YARALANDI Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SANAYİ KAVŞAĞI'NDA KAZA Kaza, Ağrı'nın Patnos ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. A.G. idaresindeki 81 ABY 287 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.