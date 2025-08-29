PODCAST CANLI YAYIN

Ağrı Patnos’ta kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SANAYİ KAVŞAĞI'NDA KAZA
Kaza, Ağrı'nın Patnos ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. A.G. idaresindeki 81 ABY 287 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle