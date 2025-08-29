Ağrı Patnos’ta kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SANAYİ KAVŞAĞI'NDA KAZA
Kaza, Ağrı'nın Patnos ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. A.G. idaresindeki 81 ABY 287 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.