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Ağır hasarlı Ebrar Sitesi'ndeki eşya kurtarma çalışmaları tüm uyarılara rağmen devam ediyor

Ağır hasarlı Ebrar Sitesi'ndeki eşya kurtarma çalışmaları tüm uyarılara rağmen devam ediyor
02.06.2023 09:16

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bazı vatandaşlar, en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’ndeki sağlam kalan binalardan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hem yıkım hem de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yasak olmasına rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan 23 bloklu Ebrar Sitesi’nde de büyük yıkım yaşanmıştı.20 bloğun yıkıldığı ve 3 bloğunun ayakta kaldığı sitede vatandaşlar tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalara girerek eşya taşıması dikkat çekti.

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