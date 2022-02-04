Haberler Yaşam Videoları Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsü devrildi 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsü devrildi 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsü devrildi 8 kişi yaralandı
04.02.2022 10:39

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:58
Şeyma Subaşı mavi taytıyla...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 04:23
Başkent güne kar ile başladı!...
Ana Sayfa 01:54
Adana'da fabrika yangını! Çok...
Ana Sayfa 00:32
Kullanılmış giysi kutusundan...
Ana Sayfa 01:39
Öğretmenlik Meslek Kanunu...
Ana Sayfa 07:14
Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Ana Sayfa 00:29
HDP’li Oya Ersoy’dan TBMM...
Ana Sayfa 00:19
Otoyolda TIR'ın çarptığı...
Ana Sayfa 03:46
BDDK Başkanı açıkladı: Kur...
Ana Sayfa 01:09
Metrobüste korku dolu anlar
Ana Sayfa 00:34
Sivas’ta dev kurt soğuktan...

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA