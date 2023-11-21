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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 13:06 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 13:20

Afyonkarahisar’da soba zehirlenmesi: Karbonmonoksit faciası 2 ölü, 1 yaralı (Videolu haber)

Afyonkarahisar’ın Alacalı köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Tevfik Ünlü (15) ve ablası Şükrüye Ünlü hayatını kaybetti. Aile, sabaha karşı acil yardım çağrısı yaparken, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ise hastanede tedavi altında. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çocuk kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Alacalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan olayda Ünlü ailesi üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaktıkları sobadan zehirlendiklerini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Tevfik Ünlü (15) ile ablası Şükrüye Ünlü ve ismi öğrenilmeyen anneyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. 2 kardeş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Annenin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı

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