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Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu
19.12.2021 12:18

OTOMATİK OYNAT

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Afyonkarahisar’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, dün den itibaren başlayan kar yağışı sonrası kentte kar kalınlığı yere yer yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirirken, karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarını açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Meteorolojinin kent için yaptığı aşırı kar yağışı uyarısı sonrası kent beyaza bürünürken, kentte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sabah erken saatlerde de devam etti. Yağış sonrası alarm durumuna geçen karayolları ekipleri Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Uşak ve Kütahya karayollarının ulaşıma açık kalması için yoğun bir mesai harcamaya başladı. Kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yağıştan dolayı Akören beldesi yakınlarından yoldan çıkan bir tır yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Antalya’dan Almanya’ya sebze götürdüğü bildirilen tır trafik polislerinin Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünü yaklaşık 10 dakikalığına trafiğe kapatmasının ardından vinç yardımıyla girdiği orta refüjden çıkarılmasının ardından trafiğe açıldı.

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