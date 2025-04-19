Afyonkarahisar’da feci kaza: İşçi taşıyan midibüs otomobille çarpışarak devrildi! 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, E.E. yönetimindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs , henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E.Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yol ortasına devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 12 kişi yaralanırken , yaralıların büyük çoğunluğunun fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.