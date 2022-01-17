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Afyonkarahisar’da devrilen tırdaki tonlarca portakal yola saçıldı

Afyonkarahisar’da devrilen tırdaki tonlarca portakal yola saçıldı
17.01.2022 11:29

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdaki tonlarca portakal yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. idaresindeki 68 ABH 226 plakalı portakal yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada tır dorsesindeki tonlarca portakal ise yola saçıldı. Kazada sürücü A.Ç., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından yola saçılan portakallar ise Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması ardından temizlendi. Bolvadin-Kemerkaya karayolunun bir yönünün trafiğe kapandığı kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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