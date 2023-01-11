Haberler Yaşam Videoları Afyonkarahisar’da canlı hayvan nakil aracının ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçta bulanan 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan nakil aracının ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçta bulanan 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da canlı hayvan nakil aracının ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçta bulanan 2 kişi yaralandı
11.01.2023 21:50

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:08
Trenin çarptığı otomobil...
Yaşam 00:29
"Narkotik ekipleri adım adım...
Yaşam 04:23
Apartman yöneticisi kadına çöp...
Yaşam 07:48
Pencereden düşen kadının feci...
Yaşam 02:52
Tekirdağ'da korkunç olay:...
Yaşam 01:43
Barakada yangın çıktı, 1 yavru...
Yaşam 01:21
Araçlar 500 metre mesafede...
Yaşam 03:56
Yangına aldırış etmedi, yanan...
Yaşam 01:38
Kaldırımda yürüyen kadının...
Yaşam 02:00
Marmaris’te fırtına...
Yaşam 04:12
Platonik aşık dehşet saçtı:...
Yaşam 02:08
Karadeniz'de yeni keşif mi...

Kaza; Afyonkarahisar kent merkezi, İzmir Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgelere göre V.A. yönetimindeki 03 ACD 232 plakalı canlı hayvan nakil kamyonu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karayolundaki refüjlerde bulunan bariyerlerle birlikte ağaca çarptı. Kazada kamyon sürücüsü V.A. ve araçta yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. Bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA