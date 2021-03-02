Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi! İşte o anlar

Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi. Çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldırdı.Yaşanan saldırı dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.