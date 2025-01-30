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Afyonkarahisar’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 19:09 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 19:09

Afyonkarahisar’da çarpışan ve sürücülerden birisinin hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Susuz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ç.U.'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Ç.U., yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ç.U., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.


Yaşanan trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönmeye çalışan otomobile karşıdan gelen otomobilin çarparak metrelerce ileriye savunması yer alıyor.

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