Afyonkarahisar OSB'de yağ fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Patlama, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir yağ fabrikasında meydana geldi. İlk tespitlere göre patlama, işçilerin çalışma yaptığı yağ kazanında yaşandı. Patlamanın olduğu fabrikaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü fabrikada patlamanın küçük çaplı yangına da sebep olduğu belirtildi.