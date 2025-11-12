PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar OSB'de yağ fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Patlama, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir yağ fabrikasında meydana geldi. İlk tespitlere göre patlama, işçilerin çalışma yaptığı yağ kazanında yaşandı. Patlamanın olduğu fabrikaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü fabrikada patlamanın küçük çaplı yangına da sebep olduğu belirtildi.

