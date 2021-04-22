RAMAZAN İMSAKİYE
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Afyon Sandıklı'da bir kişi yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ve yanındaki erkeği öldürdü

Afyon Sandıklı'da bir kişi yatakta uygunsuz halde yakaladığı gelini ve yanındaki erkeği öldürdü
22.04.2021 14:57
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile Kamil Ç.'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.


Olay, saat 01.00 sıralarında Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz yakaladı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER
Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi. ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurettin G.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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