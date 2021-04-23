RAMAZAN İMSAKİYE
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Afyon Dinar'da Tır ve Beton Mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Afyon Dinar'da Tır ve Beton Mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştı. Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana gelen kazada 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi. Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.


Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.
Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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