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Afrika çöllerini aratmıyordu şimdi kamelyalar sular altında kaldı

Afrika çöllerini aratmıyordu şimdi kamelyalar sular altında kaldı
16.05.2023 11:26

OTOMATİK OYNAT

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta Afrika çöllerine dönmüştü. Zemininde ineklerin otladığı barajda yağan yağışlarla birlikte çevresinde bulunan kamelyalar sular altında kaldı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu. Yükselen su seviyesiyle baraj etrafında bulunan kamelyalar sular altında kaldı.

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