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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 15:39

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem! 6 Ocak 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Aliağa'nın 07.44 km açıklarında yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. İzmir, Aliağa'nın 07.44 km açıklarında meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Depremin derinliği ise 9.18 km olarak kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ege Denizi, Çandarlı Körfezinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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