Adıyaman’da pancar toplarken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Yukarıdağlıca köyüne misafirliğe gelen 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, Yeşilyurt köyünün Abacığ Yaylası'nda pancar toplarken dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Talihsiz kadının cansız bedeni, bölgede mantar arayan bir vatandaş tarafından bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından Hanım Tekdemir'in cenazesi ambulansla Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.