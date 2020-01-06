Haberler Video Adıyaman'da öldüresiye kavga kamerada! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da öldüresiye kavga kamerada! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

06.01.2020 12:53

Adıyaman SGK Binası arka tarafından iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, birbirini öldüresiye dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken siren seslerini duyan şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.


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