Adıyaman SGK Binası arka tarafından iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, birbirini öldüresiye dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken siren seslerini duyan şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da öldüresiye kavga kamerada! Tekmeler yumruklar havada uçuştu06.01.2020 12:53
- Kars Sarıkamış'ta aç kalan boz ayının köpeklerle imtihanı kamerada
- Adıyaman'da öldüresiye kavga kamerada! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
- Kars Kağızman'da aç kalan kurt köye indi
- Topkapı alt geçidini su bastı! Araçlar yaya yolundan ilerledi
- Şırnak Cizre'de görenleri şaşkına döndüren kaçak elektrik hattı
- Son dakika... Kütahya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var
- Son dakika... Yoğun kar yağışı ve TIR kazaları nedeniyle Bursa-Ankara yolu kapandı
- Meteoroloji'den Adana ve Mersin için kırmızı kodlu uyarı
- Bursa'da şoke eden olay! "Sevgilim bana büyü yaptı" deyip...
- Adıyaman'da 130 yerleşim biriminde yollar kapandı
- Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.