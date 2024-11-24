Adıyaman'da kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Adıyaman'da 6 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem’in cansız bedenine, Nissibi Köprüsü yakınlarındaki Fırat Nehri’nde ulaşıldı. Cep telefonu sinyalinin en son Nissibi Köprüsü çevresinden alınmasının ardından, AFAD, jandarma ve polis ekipleri suya düşme ihtimali üzerinde durarak bölgede yoğun arama çalışmaları başlattı. 18 gün süren aramalarda dalgıç ekipleri ve su altı arama robotu (ROV) kullanıldı. Köprünün alt kısmında yapılan çalışmalar sonucunda Çiğdem’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan beden, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.