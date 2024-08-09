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Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı
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Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 15:15   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 15:15

Olay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü. Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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