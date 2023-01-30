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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı
30.01.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 01:08

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Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 UZ 613 plakalı otomobil ile 34 DFB 823 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Musa Doğan, Mustafa Alagöz, Enes Alagöz, Safiye Doğan, Emin Alagöz, Zeynel Sönmez, Ferhat Sönmez ve Hayriye Sönmez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Safiye Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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