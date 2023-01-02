Adıyaman’da, iki aile arasında çıkan satırlı ve palalı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede satırlı ve palalı kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Kadınlarında yer aldığı kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslara polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederken gözaltına alınmak isteyen bazı şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken olayda 1 adet pala, 2 adet satıra ise el konuldu.