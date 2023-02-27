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Adıyaman'da depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi

Adıyaman'da depremden geriye kalan araç mezarlığı böyle görüntülendi
27.02.2023 11:14

OTOMATİK OYNAT

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Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce araç enkaz altında kaldı. Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar da çıkartıldı. Araçlar kentin 3 farklı noktasında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kullanılmaz hale gelen araçların bulunduğu yediemin otoparklar dron ile havadan görüntülendi. Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.

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