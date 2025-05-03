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Adıyaman’da bir otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı! O anlar kamerada
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Adıyaman’da bir otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 3.05.2025 18:45:58

Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi’nde park halindeki araca çarpan otomobil, savrularak başka bir araca daha çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı, olay anı kameraya yansıdı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi'nde, C.Ö'ye ait park halindeki 34 UN 7448 plakalı otomobile, E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 16 NYR 67 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada sürücülerden E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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