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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:15 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:29

Adıyaman’da, bir kişi serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Binevler Mevkii Kırkgöz Bölgesinde bulunan dereye yatağındaki suya arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için giren Suriye uyruklu Ali Bektaş (16), bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Su içerisinde kaybolan Ali Bektaş için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Çağrı Merkezi aranarak yardım istenildi.

Durum üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Kısa sürede olay yerine gelerek hazırlanan ve suya dalış yapan polis dalgıç ekipleri yaklaşık birkaç dakikalık çalışma ile Ali Bektaş'a ulaştı. Hareketsiz bir şekilde sudan çıkarılan Ali Bektaş'ın öldüğü belirlendi. Cenazesi ceset torbasına konulan Ali Bektaş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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