PODCAST CANLI YAYIN

Adıyaman’da bir kişi serinlemek için girdiği derede boğuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren Kemal Yedikardeş (26) boğuldu. Olay, öğleden sonra Sugözü mesire alanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Kemal Yedikardeş, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yedikardeş'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Yedikardeş'in cansız bedenine ulaştı. Yedikardeş'in cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle