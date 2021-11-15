Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Adıyaman’da, 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Hüseyin Demir idaresindeki 02 AAZ 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce Memet Tokay idaresindeki 02 KB 693 plakalı otomobile çarpıp sonrasında ise, Abdullatif Orhan idaresindeki 02 HA 856 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra refüje çıkarak burada bulunan ağacı kökünden söktü ve güçlükle durabildi. Hüseyin Demir idaresindeki 02 AAZ 270 plakalı otomobilin ilk çarptığı Memet Tokay idaresindeki 02 KB 693 plakalı otomobil ise kontrolden çıktı ve refüjü aşıp yan yolda park halinde bulunan 02 KC 763 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki 02 KC 763 plakalı otomobil ise önünde duran 58 BZ 135 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada sürücülerden Memet Tokay ile Hüseyin Demir yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.