Adıyaman'da 130 yerleşim biriminde yollar kapandı 06.01.2020 10:23

İl genelinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle doğu illerimizde birçok köy ve mezranın yolu kapandı. Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 48 köy ve 82 mezranın yolunun kapandığı bildirildi.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 48 köy ve 82 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.