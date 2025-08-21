Adapazarı’nda hastane eczanesinde silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı

HASTANEDE SİLAHLI DEHŞET: KADIN PERSONEL VURULDU

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TABANCA ÇEKTİ

Eczanede nöbetçi olarak görev yapan 29 yaşındaki Y.G.S., boşanma sürecinde olduğu eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Hastanenin ecza deposu kapısından giren Enes S., tartıştığı eşini karnından vurdu.

POLİS VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen hastane güvenlik personeli ve görevli polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

KADIN AĞIR YARALANDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kanlar içinde yere yığılan kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.