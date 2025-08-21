Adapazarı’nda hastane eczanesinde silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Yenikent Devlet Hastanesi’nde çalışan 29 yaşındaki Y.G.S., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
HASTANEDE SİLAHLI DEHŞET: KADIN PERSONEL VURULDU
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TABANCA ÇEKTİ
Eczanede nöbetçi olarak görev yapan 29 yaşındaki Y.G.S., boşanma sürecinde olduğu eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Hastanenin ecza deposu kapısından giren Enes S., tartıştığı eşini karnından vurdu.
POLİS VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen hastane güvenlik personeli ve görevli polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
KADIN AĞIR YARALANDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kanlar içinde yere yığılan kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.