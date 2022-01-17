Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir esnaf şafak vakti kalkıp her gün sokak köpeklerini besliyor. Tufanbeyli’de esnaflık yapan Ramazan Kozanoğlu (51), yiyecek bulmakta güçlük çeken Tufanbeyli çarşısındaki sokak hayvanları için şafak vakti seferber oluyor. Lokanta işletmeciliği yapan Kozanoğlu, iş yerinde biriktirdiği atık yiyecekleri, sekiz yıldır her gün sabah sokak köpeklerine veriyor. Kozanoğlu’nun aracını gören sokak hayvanları ise koşarak yanına geliyor. Tufanbeyli’de esnafın takdirini toplayan Ramazan Kozanoğlu, diğer vatandaşlara örnek olmak için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Kozanoğlu, "Bu soğuk kış gününde sokak hayvanları gerçekten aç kalıyorlar. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarına yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.