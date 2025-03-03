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Adana’da yaya geçidinde feci kaza: 1 ölü
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Adana’da yaya geçidinde feci kaza: 1 ölü

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 16:47

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen kazada, Osman Biçer hayatını kaybetti. Sürücü Musa G. gözaltına alındı.

Adana'da sürücü Musa G.'nin, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada otomobille çarptığı yaya Osman Biçer (73), hayatını kaybetti. Biçer'in karşıya geçtiği sırada geçitte ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Musa G.'nin kullandığı 01 BAB 870 plakalı cip, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Biçer'e çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Biçer, başını asfalt zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Biçer'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Musa G.'nin polis merkezindeki sorgusu sürdüğü bildirildi.

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